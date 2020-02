BaseLynx, une base pour les recharger tous

Scosche Industries vient de dévoiler la BaseLynx, un système de charge modulaire, disponible en exclusivité sur Apple.com ainsi que dans certaines boutiques Apple à travers le monde.

Ce système breveté BaseLynx vise tous ceux qui ont besoin de recharger et d’organiser leurs appareils mobiles, parmi lesquels leurs iPhones, AirPods, Apple Watch, iPad, appareils photo, consoles de jeu portables, écouteurs, et bien plus encore.

Il offre la liberté d’utiliser chaque module de manière indépendante, ou de connecter de multiples modules de chargement en n’utilisant qu’un seul câble d’alimentation et qu’une seule prise électrique. Vous avez la possibilité d’ajouter de nouveaux modules dès que vous ajoutez de nouveaux appareils au sein de votre domicile ou entreprise.

Il existe quatre modules BaseLynx. D’autres types de chargement et modules de stockage sont actuellement en cours de développement, et s’intégreront de manière fluide au système dès qu’ils seront disponibles.

Un Chargeur magnétique certifié MFi pour Apple Watch recharge tous les modèles d’Apple Watch. Le Support de charge sans fil certifié Qi recharge de manière rapide et sécurisée tous les téléphones compatibles Qi : (iPhone 8 et modèles ultérieurs), et chargera également votre boîtier de charge sans fil pour AirPods et AirPods Pro.

Quant au support de charge vertical, il organise et recharge jusqu’à trois appareils en même temps, notamment des smartphones, des tablettes et des consoles de jeu portables. Il possède trois ports de chargement : un USB-C Power Delivery 18 W, et deux USB-A 12 W. La technologie Power Delivery permet de recharger vos appareils jusqu’à trois fois plus rapidement.

S’ajoutent à cela deux nouveaux ports de chargement à votre système BaseLynx avec le Charging EndCap à double ports doté de la technologie Power Delivery. Le Charging EndCap possède un port USB-C Power Delivery 18 W, et un port USB-A 12 W.

A noter que l’on peut acheter les modules de manière individuelle, en ajoutant de nouveaux modules si nécessaire, ou choisir les kits disponibles.