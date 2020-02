Barrière annonce sa prochaine ouverture à Saint Barth, e Carl Gustaf en Mars 2020

Passé le temps d’un vol long courrier, c’est à Saint-Barth, île française des Caraïbes, que Barrière donne toute liberté au luxe, à l’élégance et au charme de l’Hôtellerie 5 étoiles à la manière française. Là, sur un doux promontoire qui lui donne des airs de proue et de pont d’un yacht à l’ancre, l’Hôtel Barrière Le Carl Gustaf et ses 23 chambres, Suites et Bungalows (dont un Penthouse) a ses attaches en Caraïbes. Le luxe autrement au pays des alizés.

“Le Carl” est une maison qui accueille des amis. Ses amis. Dans une élégance tropicale de bien être, de détente et de lâcher-prise, avec des espaces de séjour pour s’isoler à deux, ou de convivialité partagée entre amis, en famille, dans la simplicité d’une “tribu”.

Au creux des murs et des terrasses centenaires du Carl Gustaf, Gilles&Boissier ont créé une atmosphère qui joue des ombres tamisées, des reflets changeants de la lumière, des étoffes et des matières vivantes du bois et de la pierre, mais aussi de la nature de cette petite colline posée comme une “altana” tropicale sur un époustouflant paysage de mer et ciel.

Tout est à quelques pas : la plage rêvée de Shell Beach et son escale rafraîchissante à la table du Shellona à cinq minutes de marche ; la vie du port, ses ruelles tranquilles et ses boutiques romantiques loin du folklore ; les piscines naturelles de Grand Fond ou de Petit-Cul de sac. Surprise : le restaurant Le Fouquet’s est venu de Paris s’installer en voyageur de saveurs et de sensations créées par le Chef mondialement étoilé Pierre Gagnaire. A Saint-Barth, l’Hôtel Barrière Le Carl 7 Gustaf c’est le luxe autrement Caraïbes.

Au Carl Gustaf, Barrière affirme l’idée d’un Luxe Caraïbes. Dans son élégance sobrement raffinée de bien être il pare ses 23 Chambres, Suites et Bungalows de toutes les nuances tropicales du clair-obscur “à la manière française” : chic discret, grain des étoffes qu’on effleure, liberté des matières, espaces de tranquillité et de rencontres. Ici les seules paillettes sont celles de la fine rosée du matin, des loupiottes des bateaux au soir tombé et des rubans d’étoiles scintillantes dans la nuit bleu marine. Sur sa terrasse naturelle légèrement en hauteur qui surplombe le port tranquille de la capitale de l’île Gustavia, Le Carl Gustaf Barrière est comme un vaste balcon avec vue sur le bleu mer-et-ciel et le vert qui tapisse la terre. Avec aussi la magie d’un jardin tropical à 5 minutes de marche de la presque irréelle plage de Shell Beach. Un décor luxueux sans fastueux décorum pour des instants précieux que vous choisissez de partager à deux, en famille, entre amis, en tribu. Il est signé par le prestigieux cabinet français d’architectes d’intérieur Gilles & Boissier.

« Le choix n’a pas été celui d’une transformation radicale mais de rendre ces espaces plus fonctionnels » résume Dorothée Boissier. « Dans l’extension des salons et dans les villas-bungalows, nous avons aussi joué avec la lumière des Caraïbes en usant de “filtres” : celui naturel des arbres ; et puis ceux faits de tissu et de bois pour les varangues, les canisses et les panneaux sur les ouvertures.» Dans ce métissage de lumières perçues à travers les ombres, la variété des matières et l’harmonie des surfaces habillées de roches et de bois flottés installe un confort discret.

23 Chambres avec vue spectaculaire sur la baie de Gustavia dont la décoration a été confiée à Gilles&Boissier. Ces chambres avec leurs atmosphères de détente et de lâcher-prise sont la signature du Carl Gustaf. Elles racontent l’esprit qui enveloppe leur confort. Le bois, la pierre, le fil fin des étoffes, le jeu des ombres et de la clarté à travers les cannisses invitent à la tranquillité en même temps qu’à la convivialité. Dans ces 23 cocons sans lourdeur d’apparat, la pureté d’une simplicité tropicale se glisse comme un brin d’alizé.