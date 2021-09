BAPE et Timberland s’associent pour revisiter deux grands classiques

Marque culte née à Tokyo en 1993, A BATHING APE s’est imposée au firmament du streetwear sur toute l’industrie mode. Fondée par Nigo (Tomoaki Nagao) en 1993, la marque japonaise tire son nom de l’expression nippone « un singe se baignant dans des eaux tièdes », clin d’œil ironique à l’excès et à l’opulence. Ses mascottes APE HEAD et BABY MILO, son motif camouflage BAPE CAMO et ses pièces phares, dont le SHARK HOODIE et les BAPE STA, ont marqué l’histoire des modes urbaines.

Depuis 1973, Timberland a bâti sa réputation de qualité sur son savoir-faire technique et sa culture écoresponsable. La marque est à l’origine de modèles qui ont également marqué leur époque, de la Original Yellow Boots aux chaussures bateau cousues main. Au fil des décennies, Timberland n’a cessé de chercher à réduire son impact sur la planète en développant des matériaux et méthodes de fabrication respectueux de l’environnement.

Ce double héritage se croise en 2021 en réunissant les graphiques audacieux et emblématiques de BAPE avec les styles iconiques et l’éco-innovation de Timberland. Une formule gagnante qui se retrouve dans deux nouveaux modèles masculins disponibles dès cet automne. Les chaussures bateau à trois œillets cousues à la main (3-Eye Lug Handsewn) à semelles à crampons rendent hommage au modèle phare de Timberland dans sa couleur « blé » d’origine. BAPE rehausse cet éternel classique de touches de couleurs vives et de son motif camouflage reconnaissable BAPE CAMO. Les Premium Waterproof Chukka Boots affichent également le motif camouflage CAMO accompagné du célèbre logo BAPE STATM avec les couleurs, lacets, quadruples surpiqûres et semelles crantées iconiques de Timberland.

Afin de poursuivre son engagement pour un monde plus vert, Timberland utilise dans ces deux nouveaux modèles le cuir « Better Leather » issu d’une tannerie indépendante classée argent pour ses pratiques environnementales. Les autres matières sont également écoresponsables : le tissu ReBOTL comporte au moins 50 % de plastique recyclé et le garnissage thermique Primaloft est composé de 55 % de fibres recyclées post-consommation.

La collection BAPE x Timberland est disponible dans les boutiques Timberland, en ligne sur le site timberland.fr et chez certains détaillants premium de BAPE.