Bang & Olufsen réinterprète deux de ses classiques, les Beosound 2 et A9

Bang & Olufsen a retravaillé deux de ses enceintes domestiques au design classique – le Beosound 2, maintenant dans sa troisième génération et le Beosound A9, maintenant dans sa cinquième génération depuis ses débuts en 2012.

Les deux utilisent maintenant le module Mozart de B&O pour la connectivité et le streaming intelligent, de sorte qu’elles peuvent être mis à jour par logiciel et si le module devient obsolète, vous pouvez simplement échanger cette partie. Cette dernière génération apporte des performances Wi-Fi améliorées, un couplage stéréo et tout fonctionne avec l’application Bang & Olufsen ainsi qu’avec les technologies AirPlay 2, Spotify Connect et Google Chromecast d’Apple.

La Beosound A9 conserve son design circulaire bien connu, créé par Oivind Slaatto. Comme auparavant, vous pouvez modifier le volume en faisant glisser votre main sur sa surface, et en appuyant sur l’A9, vous pouvez sauter, jouer ou mettre en pause. Initialement lancé en 2016, la Beosound 2 est un haut-parleur multiroom avec une superbe finition en aluminium et un son puissant. La Beosound 2 peut détecter où il se trouve dans la pièce à l’aide d’une technologie appelée Active Room Compensation et ajuster sa sortie en conséquence – similaire à la technologie Trueplay sur les haut-parleurs Sonos, par exemple. Elles sont tous deux disponibles dans les nouvelles finitions Black Anthracite ainsi que Gold Tone et Natural.

Le prix d’une Beosound A9 5e génération commence à 3 699 $ et elle sera disponible ce mois-ci. Le prix de la Beosound 2 3e génération commence à 3 199 $, elle sera disponible à partir d’avril.