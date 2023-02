Bang & Olufsen présente ses écouteurs sans fil primés Beoplay EX

Bang & Olufsen présente une collection sur mesure de ses écouteurs sans fil primés Beoplay EX. La teinte Lime Green sera la première édition d’une vaste palette de couleurs, spécialement conçue pour les Éditions Atelier – une nouvelle initiative du studio de création Bang & Olufsen basé à Struer, au Danemark, spécialisé dans les créations sur mesure.

« De plus en plus de clients recherchent à la fois un artisanat de renommée mondiale et des produits sur mesure. Ils ne veulent pas d’une production de masse, mais plutôt quelque chose d’unique et de très personnel. Pour répondre à cette demande, nous sommes fiers d’annoncer nos Éditions Atelier. Ces articles sont fabriqués sur commande uniquement, dans des quantités extrêmement limitées, afin de les rendre véritablement personnels. Chaque produit est créé par notre équipe en charge des créations sur mesure, au sein de l’Atelier Bang & Olufsen », explique Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen.

Différentes éditions des Beoplay EX Atelier seront lancées tout au long de l’année 2023, mettant en avant les capacités remarquables de personnalisation de Bang & Olufsen. Chaque couleur exclusive de cette collection sera unique, reflétant ainsi des moments, des goûts et des styles singuliers.

Les Beoplay EX x Éditions Atelier dans le coloris Lime Green pourront être réservés sur le site www.bang-olufsen.com.