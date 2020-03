Bang & Olufsen mise sur le style et le son avec la Beosound Balance

Bang & Olufsen aime faire des produits audio qui sonnent et sont plus beaux que les autres. Et sa nouvelle enceinte, la Beosound Balance, reste fidèle à cette tradition. Ses sept haut-parleurs incluent deux woofers produisant des basses solides et annulant les vibrations qui ont tendance à générer des plaintes de la part des voisins. Une technologie astucieuse de formation de faisceau vous permet de choisir entre un son qui remplit la pièce et un son directionnel, plus concentré.

Fabriquée à partir de bois de chêne et de tissu, cette Beosound Balance est conçue pour ressembler à un objet intérieur élégant plutôt qu’à un machin tech de plus, ses commandes tactiles se cachant à la vue lorsqu’elle n’est pas utilisée et s’éclairant à votre approche. B&O a fait appel à Benjamin Hubert, designer pour le studio londonien Layer Design. Également multiroom, elle prend en charge Google Chromecast, Apple Airplay2 et Spotify Connect. La Besound Balance est livré avec Google Assistant intégré, Alexa devrait débarquer courant 2020 et est disponible à l’achat aujourd’hui pour 2000 €