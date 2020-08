Bang & Olufsen fête ses 95 ans avec un nouveau casque, le Beoplay H95

À l’occasion de ses 95 ans, Bang & Olufsen dévoile un nouveau casque sans-fil, le Beoplay H95 : la plus haute qualité sonore, un confort durable, une suppression du bruit sans pareil, un superbe design, des matériaux de la plus haute qualité et une expérience utilisateur optimisée.

Ce casque circum-auriculaire de forme ovale dispose de coussinets en cuir d’agneau et en mousse à mémoire de forme offrant un confort absolu, tandis qu’une interface utilisateur innovante et intuitive fournit une combinaison de commandes tactiles et de cadrans mécaniques. Beoplay H95 est également doté de la meilleure autonomie de batterie sur le marché, offrant jusqu’à 38 heures d’autonomie en une seule charge. Pour assurer un transport aisé, ce casque est muni de charnières pour se replier à p)lat, et se range dans un boîtier en aluminium compact.



Conçu autour d’un ensemble de haut-parleurs en titane de 40 mm, Beoplay H95 s’appuie sur son impressionnante réduction passive du bruit avec une ANC à la fois réglable et adaptative, permettant de restituer à la perfection la Signature Sonore Bang & Olufsen. Le casque est équipé d’un mode Transparence réglable par l’utilisateur pour lui permettre d’entendre l’environnement sans retirer le casque. De plus, quatre microphones vocaux offrent une superbe clarté lors des appels.

Beoplay H95, 800 € – Disponible dès le 10 septembre 2020 sur www.bang-olufsen.com, et dans les magasins B&O