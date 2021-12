Bang & Olufsen et CLOT lancent une édition limitée de l’enceinte Beosound A1 2nd Gen

CLOT et Bang & Olufsen ont collaboré sur une nouvelle enceinte portable Beosound A1 en édition limitée.

« Bang & Olufsen et CLOT partagent une passion pour l’artisanat moderne et les matériaux haut de gamme, explique Christoffer Poulsen, vice-président directeur de la gestion des produits et du partenariat de marque chez Bang & Olufsen. L’objectif de CLOT de rapprocher les cultures à travers des expériences et des sensations à une nouvelle génération résonne avec notre propre mission de concevoir un son qui éveille les sens pour une expérience d’écoute ultime ».



Ce partenariat s’inspire de la force vitale du sang et de l’origine du nom CLOT, qui vient de la musique reggae jamaïcaine, dont le fondateur et directeur créatif de la marque, Edison Chen, est fan. Cette Beosound A1 rouge possède une lanière de cuir pend sur le côté qui peut être ajustée par un lacet en métal. Côté technique, cette Beosound A1 est entièrement étanche à la poussière et à l’eau et offre un son omnidirectionnel True360, le Bluetooth 5.1, pour 18 heures d’autonomie non-stop.

“Les battements de cœur sont comme la musique, confie Edison Chen. Notre cœur pompe le sang et notre sang fait fonctionner notre système. C’est comme faire de la musique, créer une oeuvre d’art, c’est en fait la nature humaine. Pouvoir travailler avec Bang & Olufsen et se lancer dans la création de produits a été fun. C’est la première étape et j’espère que d’autres produits suivront».

Le CLOT x Bang & Olufsen Beosound A1 sera disponible sur le site Web et les points de vente de JUICE à partir du 12 décembre pour 299 $ .