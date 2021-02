Bang & Olufsen Beosound Level, bijou modulaire

Les stylistes danois de Bang & Olufsen ne veulent pas que la nouvelle enceinte portable Beosound Level soit dépassée dans quelques années. C’est pourquoi cette Level est livré avec un module de streaming qui peut être facilement remplacé par un module plus puissant à l’avenir, garantissant ainsi que la connectivité, la puissance de traitement et les fonctionnalités de l’enceinte suivent le rythme de la concurrence.

Cette enceinte résistante aux éclaboussures peut être fixée au mur, debout ou posé à plat sur une table, ajustant automatiquement ses performances en fonction de son orientation, et prend en charge les technologies de streaming Spotify Connect, Chromecast et AirPlay 2, ainsi que l’assistant Google en option. B&O est déjà réputé pour son approche du style et de la qualité sonore – le Beosound Level pourrait-il être un signe que la durabilité occupe également une place dans le CV de l’entreprise?