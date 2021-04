Bang & Olufsen Beosound Emerge, l’enceinte de bibliothèque déguisée en livre

Les gadgets conçus pour se fondre dans votre salon n’ont rien de nouveau, mais Bang & Olufsen est allé plus loin avec sa nouvelle enceinte Beosound Emerge, délibérément conçu pour ressembler à un livre.

Dernière collaboration en date entre B&O et Benjamin Hubert de l’agence de design Layer, les panneaux latéraux élancés de cette Beosound Emerge s’enroulent autour du haut-parleur comme les couvertures d’un livre, tandis que le recto est marqué du logo de son créateur là où vous vous attendriez à trouver celui de l’auteur. Des boutons tactiles affleurants se trouvent sur le dessus de l’enceinte et vous pouvez choisir entre des finitions en bois de chêne et en aluminium de haute qualité.

Au-delà de ses impressionnantes capacités de camouflage, la Beosound Emerge promet un son puissant qui s’adapte à son placement dans la pièce, avec un haut-parleur médium de 37 mm à déclenchement frontal et un tweeter à dôme souple de 14 mm associés à un woofer à déclenchement latéral de 100 mm qui est guidé vers l’arrière du produit. Elle peut être ajouté à une configuration multi-pièces existante composée de haut-parleurs Bang & Olufsen Connected. Apple Airplay 2 et Chromecast sont pris en charge, ainsi que Google Assistant pour un contrôle mains libres. Cette Besound Emerge est disponible à l’achat à partir d’aujourd’hui, au prix de 749 € pour le modèle Gold Tone ou 599 € pour le Black Anthracite.