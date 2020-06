Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport : il va y avoir du sport !

Bang & Olufsen s’aventure pour la première fois dans l’univers sportif avec la sortie de ses écouteurs sans fil Beoplay E8 Sport.

“Ce que les gens recherchent particulièrement dans une paire d’écouteurs de sport, c’est un design étanche et personnalisable qui assure un confort lors de longues courses ou entrainements, une autonomie qui dure bien au-delà de la ligne d’arrivée, explique déclare Christoffer Poulsen, vice- président du Product Management chez Bang & Olufsen. Et, surtout, une excellente qualité sonore. Tout le monde nous dit que rien n’est plus important qu’une musique puissante capable de motiver, de pousser à aller plus loin et à donner le meilleur de soi-même”.

Ces Beoplay E8 Sport sont vendus avec un boîtier de recharge sans fil en cuir premium, cinq embouts et un câble de charge USB-C. Ils sont disponibles dans les coloris Oxygen Blue et Noir, pour 350 € www.bang-olufsen.com et dans les magasins Bang & Olufsen, à compter du 9 juillet 2020.

Ils se démarquent par leur qualité audio et leur design exceptionnels sur une paire d’écouteurs de sport, sans aucun compromis sur la performance. Les écouteurs sont logés dans un petit boîtier de recharge sans fil qui allie les matériaux issus de l’univers du sport, comme le caoutchouc et le silicone texturé, à l’aluminium anodisé qui fait la renommée de Bang & Olufsen depuis plus de 50 ans.

Ces écouteurs sont dotés de l’anneau en aluminium anodisé qui définit la gamme d’écouteurs sans fil de Bang & Olufsen, et le logo gravé Bang & Olufsen a été redessiné pour fusionner harmonieusement univers sportif et sophistication. Certains détails soignés, telle que la partie striée sur les écouteurs, contribuent à faciliter l’ajustement lorsque les doigts sont humides et, pour éviter des arrêts ou distractions inutiles pendant la course, les écouteurs peuvent changer de morceau, prendre un appel ou activer le mode Transparence d’un simple tapotement ou glissement de doigt.

À noter que les Beoplay E8 Sport possèdent la certification IP57 qui les rend totalement imperméables à la poussière, à la sueur et aux infiltrations d’eau jusqu’à 1m de profondeur pendant 30 minutes. Ils sont vendus avec cinq paires d’embouts auriculaires amovibles et trois paires de tours d’oreille pour un ajustement parfait, afin de se concentrer sur l’entrainement uniquement, sans craindre de perdre un écouteur ou d’altérer la qualité sonore. Le Bluetooth 5.1, AAC et aptX assurent une connectivité parfaite et la reproduction du son sur tous les appareils iOS et Android.