Ballantine’s se met à l’heure l’américaine

Une façon de patienter en attendant les résultats de l’élection présidentielle américaine ? Ballantine’s dévoile Ballantine’s 7 ans Bourbon Finish, un assemblage unique de whiskies écossais vieillis pendant 7 ans, soigneusement sélectionnés, puis affinés en fûts de bourbon.

Ballantine’s perpétue depuis près de 150 ans le savoir-faire remarquable des Maîtres Assembleurs initié par son fondateur. Ce blend de 7 ans d’âge est un hommage à George Ballantine, qui, dès 1872, maturait et vendait du 7 ans d’âge, et ce bien avant que les lois imposant une maturation minimum de 3 ans pour les scotchs n’entrent en vigueur.

Ballantine’s 7 ans Bourbon Finish a été créé par le Maître Assembleur Sandy Hyslop, et son équipe. Ces derniers ont soigneusement sélectionné un assortiment de whiskies, chacun vieilli durant un minimum de 7 ans, avant d’être tous assemblés, puis affinés en fûts de bourbon. Un processus demande du temps, de la rigueur, de l’expérience et du savoir-faire.

Cet assemblage allie dans une parfaite expression aromatique la douceur du miel et les notes de pomme rouge d’un scotch whisky, avec un finish ajoutant des notes subtiles de caramel et de vanille typiques des bourbons américains.

Le saviez-vous ? La forme carrée, caractéristique des bouteilles Ballantine’s, vit le jour pendant la Prohibition afin que les vendeurs américains puissent cacher une bouteille ou deux de Ballantine’s Finest dans leurs porte-documents en cas d’intervention de la police. La forme disruptive de la bouteille iconique est toujours utilisée aujourd’hui, bien qu’il ne soit plus nécessaire de la cacher dans une mallette.

Ballantine’s 7 ans Bourbon Finish, 19,80 €

Ballantine’s 7 ans Old Fashioned

Ingrédients :

• 50ml de Ballantine’s 7 ans Bourbon Finish

• 1 carré de sucre (5g.)

• 3 gouttes d’Angostura bitters

• 1 zeste d’orange

• Des glaçons

Dans un verre Old Fashioned, écrasez, à l’aide d’un pilon, le carré de sucre imbibé d’Angostura jusqu’à dissolution complète du sucre.

Versez ensuite 50 ml de Ballantine’s 7 ans Bourbon Finish dans le verre, et ajoutez les glaçons. Remuez le tout pendant quelques secondes.

Décorez et parfumez avec un zeste d’orange. Dégustez !