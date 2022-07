Balenciaga Bang & Olufsen Speaker Bag, Hi-fi Haute Couture

Quel est le point commun entre Kim Kardashian et Naomi Campbell ? Lors de leur dernier défilé pour Balenciaga, elles portaient toute deux un Speaker Bag signé Bang & Olufsen. De la Hi-fi Haute Couture…

Ce Speaker Bag est issu de la nouvelle collaboration de B&O avec Balenciaga, et de son programme Sur mesure. Dévoilé lors du défilé Haute Couture de Balenciaga à Paris, il révolutionne le concept de « musique portable », aussi bien sur les podiums que dans les rues ou chez soi. Confectionné pour ressembler à la forme sculpturale iconique des sacs à main de Balenciaga, le Speaker Bag se veut être aussi bien un accessoire qui attire le regard qu’une puissante enceinte portable, capable d’offrir jusqu’à 18 heures d’autonomie et une connectivité Multipoint.

« Le Speaker Bag symbolise parfaitement la réussite de l’association de deux entreprises très spéciales, riches de leur héritage et de leur savoir-faire, et d’équipes de conception déterminées à atteindre l’excellence », déclare Miklu Silvanto, directeur de la conception chez Bang & Olufsen. Pour lui, le concept de Haute Couture signifie « personnalisé, exclusif, créateur de culture, maîtrise parfaite de la fabrication… par des artisans extrêmement qualifiés ». Comme le précise Silvanto, il s’agit d’une collaboration authentique : « De notre usine d’aluminium à l’atelier de Balenciaga, pour aboutir à un produit tout à fait remarquable. Cela mérite d’être vu, entendu et ressenti. »