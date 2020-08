Back to School 2020 : Realme propose des réduction sur ses X50 5G et X3 Super Zoom

La rentrée c’est bientôt, et vous n’avez sûrement pas échappé à l’agitation générale entraînée par le phénomène “Back to School”. Que vous soyez au travail, à l’université, à l’école ou tout simplement féru(e) de bons plans, c’est une bonne période pour faire des achats, et notamment en high-tech. Besoin d’un nouveau mobile, car le vôtre se fait de plus en plus lent et/ou la batterie ne tient pas la demi-journée ? Voici les deux stars de la rentrée.

• Le realme X50 5G avec 30 euros de réduction en exclusivité chez Fnac Darty

Le realme X50 5G est le second smartphone de realme à intégrer cette technologie en Europe. Il est équipé d’une double carte SIM, et permet un accès 4G + 5G en simultané. Il propose même une fonctionnalité similaire avec le double Wi-Fi, qui permet de se connecter à deux réseaux Wi-Fi en même temps. Ces deux technologies ont vocation à optimiser les vitesses de transfert, réduire la latence et gagner en stabilité.

Ce smartphone possède une dalle 2400×1080, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sur l’autre face du smartphone, on trouve un module photo de quatre capteurs avec un capteur principal de 48 MP et un ultra grand-angle de 8 MP, qui permettent de tourner en 4K avec une stabilisation de haut niveau. Au niveau de l’audio, le X50 5G prend en charge les certifications Dolby Atmos et Hi-Res.

Il sera disponible à 349 €, avec 30 € remboursés du 17 août au 27 septembre 2020 en exclusivité chez Fnac Darty : sur www.fnac.com et darty.com et en magasins.

• Le realme X3 Super Zoom pour immortaliser de précieux moments avec 30 euros de réduction

Ce smartphone est doté d’un zoom périscopique pouvant aller jusqu’à un grossissement x60 (numériquement) ainsi qu’un écran IPS LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. À ces deux qualités très mises en avant, le realme X3 Super Zoom ajoute aussi un Snapdragon 855+, une puce haut de gamme datant de fin 2019 dont les performances restent très intéressantes même en 2020.

Le realme X3 SuperZoom embarque un capteur principal de 64 Mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 8 Mégapixels, d’un capteur avec objectif macro de 2 Mégapixels et d’un téléobjectif x5 de 8 Mégapixels capable d’aller jusqu’à un zoom x60.

Il sera disponible à 469 €, avec 30 € remboursés du 18 août au 6 septembre 2020 chez Fnac, Darty, LDLC, Cdiscount, Rue du Commerce et Boulanger.