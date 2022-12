Baby-G dévoile sa nouvelle montre cosignée avec HARIBO

Un design amusant et ludique pour rappeler l’univers HARIBO. Le bracelet et le boîtier en résine semi transparent blanc mat font ressortir les célèbres couleurs HARIBO Goldbears figurant sur les boutons et le cadran.

Toute la surface du cadran est décorée de silhouettes emblématiques des HARIBO Goldbears aux goûts de framboise, citron, pomme et orange. Le rétroéclairage de la montre affiche également un motif de formes HARIBO Goldbears. Une icône Goldbear dorée est aussi imprimée sur l’anneau du bracelet, et l’arrière du boîtier est gravé du logo Goldbear et HARIBO.

Modèle BG-169HRB-7ER (119 €) disponible au G-SHOCK Store Paris et sur le site casio-europe.com/fr/produits/montres/baby-g