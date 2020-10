Avidsen HomeSecure, un système d’alarme connecté sans fil

Avidsen annonce la disponibilité de son système d’alarme connecté sans fil HomeSecure. Il se pilote à l’aide d’une télécommande ou à distance via un smartphone et l’application dédiée AvidsenHome (disponible sur Google Play ou l’App Store).

Sans fil, rapide et facile à installer, ce nouveau venu au design discret a été pensé pour sécuriser et surveiller efficacement son domicile en contrôlant les accès. La sécurité des données est également assurée puisque les échanges entre la solution et le cloud hébergé en France sont cryptés avec le protocole de sécurisation des échanges sur Internet appelé́ TLS1.2.



Le kit comprend une centrale connectée à Internet, deux détecteurs de mouvement pour contrôler deux zones distinctes et un détecteur d’ouverture de la porte d’entrée. Il est ainsi possible d’être averti immédiatement de toute intrusion lorsque les habitants s’absentent de leur foyer. De plus, la puissance de la sirène intégrée à la centrale (95 décibels à 1 m) renforce l’effet dissuasif. L’ensemble se contrôle depuis le clavier tactile de la centrale, depuis les télécommandes et le badge fournis ainsi que depuis l’application smartphone AvidsenHome, par communication SMS ou téléphonique (carte SIM nécessaire, non fournie).

Afin de renforcer la sécurité de son habitat, avidsen propose également dans la gamme sécuritaire Avidsen Home, deux caméras. Celles-ci permettent d’être alerté à la moindre intrusion. Elles s’installent facilement et sont dotées d’une connexion Wifi sécurisée ainsi que d’un stockage local des vidéos sur carte SD (non fournie) sans abonnement. La HomeCam 360 est une caméra d’intérieure1080p motorisée à 360° avec vision nocturne permet de surveiller son foyer de jour comme de nuit. Elle bénéficie de la détection de mouvement et peut prévenir toutes intrusions grâce aux notifications sur smartphone, avec photo ou vidéo à l’appui. De plus, son système audio bidirectionnel (micro + haut-parleur) permet, par exemple, de discuter avec ses enfants lorsqu’ils rentrent à la maison.

La HomeCam est une caméra intérieure discrète et connectée haute définition 1080p grand angle est dotée d’une vision nocturne intégrée et d’un pied flexible. Elle bénéficie de la détection de mouvements avec notifications sur smartphone pour prévenir toute intrusion. Tout comme la HomeCam 360 elle dispose d’un système audio bidirectionnel.

Le kit Avidsen HomeSecure sera disponible dès le 15 octobre 2020 à 199 €

HomeCam 360 : 59.90 € ; HomeCam : 39.90 € ; maisonic.com