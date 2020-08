Avidsen HomeFresh, un climatiseur portable connecté

Avidsen est une entreprise française, qui développe et commercialise des systèmes électroniques innovants pour mettre l’habitat connecté à la portée de tous, annonce la disponibilité de son climatiseur portable connecté éco-friendly et au design compact HomeFresh. Ce nouveau venu, dans la gamme Avidsen Home, se pilote via une télécommande ou à distance via un smartphone et l’application dédiée Avidsen Home, voire grâce à la commande vocale (Google Assistant ou Alexa).

Facile à installer et mobile grâce à ses 4 roulettes, il a été pensé pour trouver facilement sa place dans une chambre ou un salon de 32m2 maximum et constitue ainsi une solution idéale pour profiter d’un confort thermique optimal à l’intérieur de son habitat pendant les fortes chaleurs, tout en veillant à sa consommation d’énergie. Enfin, la sécurité des données est également assurée puisque les échanges entre la solution et le cloud hébergé en Europe sont cryptés.

Soucieux de réduire les impacts environnementaux le climatiseur HomeFresh utilise un gaz respectueux de l’environnement. En effet le R290 est un gaz naturel qui est 600 à 700 fois moins impactant que les gaz R410A et R32 encore très présent sur le marché.

Utilisable de manière classique via sa télécommande fournie, tout l’intérêt de HomeFresh réside dans le fait qu’il soit pilotable grâce à l’application Avidsen Home. Depuis son smartphone, il devient alors possible, à distance, d’allumer et d’éteindre l’appareil, de contrôler la température ou le mode de refroidissement mais également de régler sa vitesse ou le minuteur. L’utilisateur pourra alors, par exemple, lancer son climatiseur en quittant son bureau et ainsi bénéficier d’une température idéale en rentrant chez lui. Également compatible avec Amazon Alexa et Google Home, le climatiseur se contrôle à la voix.

Silencieux, HomeFresh atteint un niveau sonore de 56 décibels seulement en utilisation normale et saura donc se rendre très discret. HomeFresh propose enfin deux vitesses de ventilation, pour un rafraichissement des pièces rapide et efficace tout en améliorant la qualité de l’air.

Le climatiseur portable connecté Avidsen HomeFresh, fourni avec son kit de calfeutrage de fenêtre, sera disponible à 299,90 € à partir du 15 juillet – Il sera commercialisé sur la boutique en ligne maisonic.com.