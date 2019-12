Samsonite et les Studios Disney s’associent à l’occasion de la sortie du 9e volet de la saga Star Wars.

Disponible dès à présent, cette nouvelle collection de sacs à dos et de valise propose un assortiment de sacs et valises aux couleurs des personnages emblématiques de cette épopée de légende : R2D2, Dark Vador et les fameux Stormtroopers.

Sac à dos Paradiver R2D2, 75 €

Sac à dos Paradiver Stormtrooper, 75 €

Sac à dos Paradiver Dark Vador, 75 €

Valise UlHmate Dark Vador ,139 €

www.samsonite.fr/star-wars