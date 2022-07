Avec Nuki, partez l’esprit tranquille

Les vacances approchent et comme tous les ans, on se demande comment faire pour le domicile laissé derrière soi. La Smart Lock de Nuki simplifie l’accès à ceux qui s’en occupent ou qui l’occupent durant l’absence.

Ça y est, le moment tant désiré est arrivé, toute la famille s’apprête à partir en vacances ! Reste le problème de la maison ou de l’appartement qui va rester seul pendant l’absence. Il va bien falloir arroser les plantes, nourrir le chat, laisser entrer le couple d’amis qui va y passer une semaine, etc. Surtout, comment gérer les clés entre remise et perte potentielle ?

Une serrure intelligente

En installant la Smart Lock de Nuki, non seulement cela simplifie grandement le quotidien mais permet aussi de gérer l’absence bien plus facilement. Rappelons que la Smart Lock s’installe à l’intérieur de la porte sur la serrure existante en quelques minutes, sans vis ni travaux de perçage. Elle n’est pas visible de l’extérieur et peut être ouverte et fermée en utilisant l’application Nuki sur votre smartphone ou automatiquement en s’approchant.

Pour celui qui s’occupe du domicile pour arroser les plantes ou nourrir le chat, ce sera très simple. Il pourra ouvrir ou fermer la porte avec son smartphone avec une autorisation d’accès numérique que vous lui donnerez. Plus simple encore, il est possible de lui offrir un Fob de Nuki, la petite télécommande de Nuki qui ouvre et ferme la porte en appuyant simplement sur un seul bouton. Et si jamais le Fob est perdu, vous pouvez facilement révoquer l’autorisation depuis votre smartphone. Il est également possible d’ajouter le Keypad de Nuki qui permet d’ouvrir la porte avec un code à six chiffres généré individuellement et pour une durée déterminée. La blogueuse Travel & Lifestyle Poussine ( @poussine sur Instagram) est plus que convaincue : “J’utilise la serrure connectée Nuki depuis plus d’un an maintenant et je ne pourrais plus m’en passer. Le Keypad permet d’ouvrir sa porte avec un code et je n’ai plus à me soucier des clés quand je pars en voyage”.

Si des amis viennent occuper l’appartement ou la maison durant l’absence pendant un temps, une semaine par exemple, il suffit qu’ils installent l’application Nuki sur leur smartphone et vous donnez l’autorisation d’accès pendant la période prévue. Cela règle surtout le problème de la remise et de la perte éventuelle des clés. Même si par malheur un des amis venait à perdre ou à se faire voler son smartphone, il suffit de révoquer l’autorisation là où avant il fallait faire échanger la serrure par précaution. L’installation du Keypad rend l’accès encore plus simple. “J’habite tout près d’un aéroport, des amis nous ont demandé s’ils pouvaient passer 48 heures chez nous avant de reprendre l’avion alors que nous étions à l’étranger. En un clic sur l’appli Nuki j’ai pu leur ouvrir la porte à distance et leur créer un code unique pour qu’ils soient autonomes” nous explique Poussine.

C’est toujours quand on est absent qu’il y a un problème, non ? Par exemple, s’il y a une fuite d’eau, il est possible de donner accès à distance à l’artisan qui intervient et le cas échéant de demander à un voisin de l’accompagner, le tout sans qu’il n’y ait échange de clés. Poussine utilise la possibilité d’ouvrir à distance pour les livraisons : “j’ai la chance de très bien m’entendre avec mon livreur, il m’est donc arrivé de lui ouvrir la porte à distance pour qu’il dépose le colis que j’attendais tant dans l’entrée de la maison et de refermer derrière lui d’un simple clic sur l’application. ” Enfin, il est possible de recevoir une notification sur le smartphone à chaque ouverture et à chaque fermeture de la porte ce qui peut être rassurant. La Smart Lock de Nuki permet de partir en vacances l’esprit tranquille.

Nuki Smart Lock 3.0, Nuki Bridge, Nuki Keypad et Nuki Fob sont disponibles aux prix publics conseillés respectifs de :149 €, 99 €, 79 € et 39 €, dans la boutique en ligne de Nuki, ainsi qu’auprès de certains partenaires détaillants ou en ligne.

Le Nuki Opener – qui est la solution parfaite pour les portes d’entrée des immeubles à plusieurs appartements – est disponible au prix de détail suggéré de 99 €.