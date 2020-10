Avec Nike, “Girls are made to play”

L’International Day of the Girl (11 octobre) est une journée mise en place par les Nations Unies afin de mettre en lumière les challenges auxquels les filles font face et pour promouvoir le Girls’ Empowerment.

Nike célèbre cette journée à travers sa nouvelle initiative globale « Girls are Made to Play ». Cette initiative a pour but d’encourager les filles à faire du sport et à continuer après l’adolescence. Et, à cette occasion, Nike donne la parole à des filles, à des associations et ONG, à des athlètes qui ont un impact positif sur leurs communautés.

A Paris, Nike travaille aux côtés de Play International qui, depuis plusieurs années, développe des solutions pour favoriser l’accès au sport et à l’éducation. Pour célébrer l’International Day of the Girl, Play International, avec le soutien de Nike, lance une campagne de sensibilisation et d’engagement en faveur de l’égalité filles-garçons dans le sport. Cette campagne #Playtogether met la lumière sur le PlayLab le premier espace collaboratif dédié à l’innovation sociale par le sport et le jeu.