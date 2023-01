Avec le SUV hybride compact Honda HR-V e:HEV, cultivez votre différence !

SUV hybride de taille compacte, dans le cœur du marché, ce Honda HR-V e :HEV ne manque pas de singularités attachantes. On a essayé et on a aimé !

C’est quoi ?

Une véritable Joy Machine ! C’est comme cela que Honda avait baptisé la première génération de HR-V, lancée en 1999, et à l’époque c’était un petit SUV d’un peu plus de quatre mètres de long, aux formes assez cubiques et joyeuses à la fois. L’engin a connu, d’ailleurs, un joli succès. La seconde génération est sortie en 2013, avec un design plus consensuel. La troisième génération, celle qui nous concerne, est sur le marché depuis 2021. Si son concept de « SUV hybride de 4,34 m de long » le place complètement dans le cœur du marché, le HR-V tranche un peu de ses concurrents, déjà par son design, qui entre dans la catégorie des « SUV Coupé », avec son hayon arrière en biseau, contrastant bien avec l’avant assez carré, haut et massif à la fois. Bref, le HR-V est typiquement le type d’auto qui se fait remarquer.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Du coup, par rapport à la génération précédente, la réponse est simple : tout ! Même si les proportions sont finalement assez proches de la génération II, l’allure générale, là où certains constructeurs font évoluer leurs modèles dans le détail et la subtilité, ici, elle n’a rien à voir avec l’ancien ! En tous cas, l’esthétique de cette nouvelle génération de HR-V ne laisse pas indifférent.

Et sous le capot ?

Honda électrifie sa gamme à grande vitesse. Le HR-V, qui dispose d’ailleurs du suffixe e :HEV, n’est disponible qu’avec une seule motorisation, forcément hybride. Un moteur essence plus un moteur électrique, c’est le lot commun de nombreux SUV hybrides. Sauf que, on l’a dit, Honda ne fait pas toujours les choses comme les autres et d’ailleurs ils ont raison : ainsi, sur le HR-V e :HEV, le moteur essence agit comme groupe électrogène pour les moteurs électriques à basse vitesse, avant d’entraîner les roues avant à plus haute vitesse, au-dessus de 120 km/h. Ce qui compte, c’est que pour le conducteur, tout ceci soit parfaitement transparent, et ce qui compte aussi, c’est que l’efficience énergétique soit avérée. C’est d’ailleurs le cas, nous en parlons ci-dessous.

Et au volant, ça donne quoi ?

Beaucoup de bonnes choses. D’abord, l’espace intérieur est agréable, bien dessiné et assez conçu, avec une excellente ergonomie. On n’est pas dans un univers « tout tactile » et c’est finalement une bonne chose. La position de conduite est bonne, les passagers sont à l’aise et, pour transporter des choses, les « Magic Seat » à l’arrière (la banquette se replie en remontant vers le haut, ce qui laisse un bel espace libre) est une trouvaille simplement géniale.

Côté conduite, c’est violemment neutre. Entendez par-là que le HR-V e :HEV n’est pas conçu pour vous prodiguer de fortes sensations (pour cela, il y a la Civic Type-R !), mais l’auto est bien équilibrée. Évidemment, la transmission « façon CVT » pose question, entendu qu’en cas d’accélération forte, le moteur « mouline » dans les tours et l’auto n’avance pas plus que cela. Ce cas de figure se produit lors des dépassements, ou lors des déclivités prononcées. Ce n’est donc pas une bonne auto de montagne, mais elle se sublime au quotidien. En effet, le système hybride à la Honda se distingue par sa douceur de fonctionnement et, avec un peu d’intelligence, on apprend à moduler la pression sur la pédale d’accélérateur, histoire de gérer au mieux les ressources de ce système hybride peu commun. Cela procure un certain plaisir, par ailleurs. Si la consommation à l’issue de notre essai ressort à 6,3 l/100, parce que nous avons fait de longs trajets autoroutiers, sachez qu’en ville, le HR-V se contente de 4,7 l/100 et que sur route départementale, à vitesse légale, on est à 5 l/100. Bref, sans aucun doute, le HR-V répond à sa promesse de sobriété.

En bonus : tenue de route sûre, bonne insonorisation (sauf en cas de forte accélération sur autoroute). Point faible : une sono un peu juste.

Son point fort ?

Douce, silencieuse et sobre, cette HR-V est parfaite au quotidien, en mode commuting !

Le verdict de Stuff

Pratique, bien équipée, confortable et sobre, le HR-V e :HEV a tous les arguments pour s’imposer dans le monde des petits SUV compacts hybrides ! Et vous n’en croisez pas à tous les coins de rue…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + 2 moteurs électriques Cylindrée : 1498 cm3 Puissance : 131 ch à 6000 tr/min Couple : 253 Nm à 4500 tr/min Boîte de vitesse : automatique CVT

Poids : 1452 kilos Vitesse maxi : 170 km/h 0 à 100 km/h : 10,6 secondes Conso officielle / de l’essai : 5,4 l /100 / 6,3 l/100 Prix : gamme Honda HR-V e : HEV à partir de 32 190 €