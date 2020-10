Avec le Mate 40 Pro, Huawei redevient le roi de la photo

Ce qui est le plus frappant à propos du très attendu Mate 40 Pro (1199 €) est le splendide anneau circulaire à l’arrière de l’appareil, inspiré des mystères entourant les trous noirs. Logé dans ce halo de rêve se trouve un appareil photo principal de 50 MP, un téléobjectif périscope de 12 MP, plus un appareil photo ultra-large avec une belle ouverture large f / 1,8 pour un bokeh professionnel. Il est tout aussi attrayant à l’avant avec un écran OLED de 6,76 pouces à 90 Hz sans lunette, mais avec une caméra frontale à double découpe – un petit prix à payer pour phtographier toute la famille pour un selfie grand angle. Il embarque le dernier chipset Kirin 9000. Bien entendu, il n’existe toujours pas de services Google, mais le Petal Search de Huawei vous fournit une foule d’applications et de services dont vous aurez besoin au quotidien. Le Mate 40 Pro, le Mate 40 Pro + et le Mate 40 seront tous disponibles le 13 novembre.