Avec le kit Quickstrike : quand la Zero SR/F prend une allure racing

Zero Motorcycles, leader mondial des motos et groupes motopropulseurs électriques, présente Quickstrike, le kit de customisation inspiré par l’univers de la course. Édition limitée, précision illimitée, destiné à la Zero SR/F, ce kit sera édité à 100 exemplaires et remis avec un certificat d’authenticité.

À l’origine de ce kit, il y a la performance réalisée au Pikes Peak International Hill Climb en 2019. L’équipe Zero Motorcycles avait alors entièrement rééquipé une SR/F pour l’aligner sur ce qui est l’un des événements les plus exclusifs et engagés du monde en matière de sports mécaniques. « Zero avait alors travaillé avec ses partenaires Gates Carbon Drive, Showa, Pirelli Tires, Dymag, SME Group et Hotbodies – pour développer une SR/F taillée pour la course », explique Chris Metcalfe, vice-président du marketing chez Zero Motorcycles. « Nous pouvons dire fièrement : notre SR/F Pikes Peak a révolutionné l’industrie des sports motorisés. Prouvant que sur ce terrain également, l’électrique a sa place. Limité à 100 unités dans le monde, le pack Quickstrike est notre hommage à ce projet spécial ».

En plus des certificats d’authenticité signés et numérotés, chaque kit Quickstrike comprend • des clignotants avant et arrière à LED fumés

• des garde-boues avant et arrière en fibre de carbone

• un protège levier

• une bulle en aluminium noir

• des rétroviseurs personnalisés

• une béquille de stand

• un emblème de réservoir Quickstrike

• une housse de protection Quickstrike pour l’extérieur

• un pin’s Quickstrike.

Le prix du kit Quickstrike est de 1 239 €. Il peut être commandé dès maintenant auprès de tous les concessionnaires Zero Motorcycles dans le monde. Ce kit exclusif est disponible uniquement pour le modèle SR/F.