Avec le duo de Zenfone 8 d’Asus, il y en aura pour tout le monde

Le smartphone de dernière génération d’Asus se décline en deux versions. L’Asus Zenfone 8 standard (à partir de 699 €, disponible en précommande) est doté d’un écran AMOLED de 5,9 pouces à 120 Hz, d’une puce Snapdragon 888 5G, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, avec un double capteur arrière, entre ultra-large 12 MP et grand angle 64 MP.

Un cran plus haut, vous trouvez le Zenfone 8 Flip (799 € en configuration, 8/256 Go), avec une batterie plus grande, un écran 6,67 pouces à 90 Hz et une triple caméra arrière (ajoutant un téléobjectif 8 MP à la gamme ci-dessus). Les deux combinés fonctionnent avec une interface ZenUI 8 retravaillée, basée sur l’Android d’origine avec quelques ajustements.