AVATAR LA VOIE DE L’EAU en première exclusivité vidéo au format “Achat digital”

À partir du 13 avril, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU, le film de James Cameron, sera disponible en achat digital sur les principales plateformes disponibles en France dont Prime Video, Apple TV, CanalVOD et Orange. Réussissant l’exploit de conquérir aussi bien le cœur du public que celui des critiques, ce retour dans le monde de Pandora a su gagner au fil des semaines la troisième place du box-office mondial de tous les temps !

Dès le 13 avril, les fans pourront ajouter à leur collection numérique AVATAR : LA VOIE DE L’EAU en qualité d’image 4K Ultra HD™ et en son immersif Dolby Atmos. De plus leur sera proposé plus de 3 heures de bonus inédits en compagnie de l’équipe du film, aussi bien devant que derrière la caméra. La liste des bonus est jointe à ce mail

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Réalisé par James Cameron, produit par James Cameron et Jon Landau via Lightstorm Entertainment,le nouveau film 20th Century Studios met en vedette Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Kate Winslet. Le scénario est signé James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver, d’après une histoire de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman et Shane Salerno. David Valdes et Richard Baneham en sont les producteurs délégués.