Avant PSG-Manchester City, Adidas offre plus de 2200 ballons signés par Lionel Messi

En ce jour de match du PSG, un match très attendu, adidas offre plus de 2 200 ballons dans toute l’Ile-de-France. Des ballons signés par Lionel Messi, spécialement customisés selon leur localisation et destinés à la future génération de footballeurs.

En amont de la prochaine affiche de la Ligue des champions de l’UEFA, adidas et le joueur international argentin Lionel Messi s’associent pour célébrer le football et transmettre un message à la future génération en plaçant des milliers de ballons inédits dans toute l’Ile-de-France. Un dispositif exceptionnel pour encourager la jeunesse à croire en ses rêves et dans les possibilités que représentent le football et le sport en général.

En ce jour de match, des ballons sont disposés dans différents quartiers de Paris (Barbès, République, Châtelet et les Champs Elysées) et en banlieue (Evry, Nanterre, Boulogne, Argenteuil…). Ils seront installés à des emplacements stratégiques pour être vus et offerts au grand public.

Dans le détail, plus de 2 200 ballons seront répartis dans 17 villes dont 4 lieux à Paris, chaque lieu regroupant une centaine de ballons. Au global, l’ensemble des départements franciliens seront couverts par l’action avec certains lieux emblématiques du football, comme la désormais célèbre Lucarne d’Evry, la Place de la République à Paris ou le nouveau playground adidas récemment dévoilé à Nanterre.

Ce dispositif exceptionnel est accompagné d’un film spécial avec l’iconique Léo Messi en vedette. Cette œuvre, imaginée par les équipes de l’agence Buzzman, souligne la présence et l’importance du football chez les jeunes, tout en mettant en avant l’universalité de ce sport et l’attachement unique qu’ont toutes les générations envers lui. L’action menée par adidas suit l’idée de Léo Messi “It doesn’t matter who believes in you, when you believe in yourself”.

“Que ce soit dans un stade devant des milliers de spectateurs ou seul dans mon jardin, lorsque je suis au contact du ballon, je retrouve toujours le même sentiment de joie et la passion intacte qui étaient présentes à mes débuts. Pour moi, il suffit d’un ballon pour commencer à rêver à quelque chose de plus grand. Par cette action, j’espère inspirer les jeunes générations à suivre leurs rêves, car rien n’est impossible.” déclare Léo Messi.