Autel Evo Nano, un petit drone avec le DJI Mini 2 en ligne de mire

En ce qui concerne les machines volantes de poche, DJI a longtemps régné en maître. Du Mavic Mini au Mini 2, ses petits drones restent les oiseaux à battre. Mais il y a un nouveau quadcopter en ville – et Autel est après la couronne.

Présentée au CES de Las Vegas, la série Evo Nano d’Autel a la technologie pour aller de pair avec le DJI Mini 2. Les modes vidéo préprogrammés promettent de capturer des prises de vue cinématographiques d’une simple pression sur un bouton, tandis qu’un cardan à trois axes signifie que les images doivent être stables par vent contraire. Et avec un poids de 249 g, les drones Nano sont prêts à décoller sans avoir besoin d’enregistrement.

Comme les machines miniatures de DJI, l’Evo Nano et l’Evo Nano+ peuvent se replier pour un voyage compact. Mais contrairement au DJI Mini 2, ils disposent également de capteurs d’évitement d’obstacles à trois voies – les nouveaux voyageurs devraient donc être moins susceptibles de tomber dans un taillis.

En ce qui concerne les spécifications de prise de vue, l’Evo Nano standard (649 $) est équipé d’un capteur CMOS 1/2 pouce qui convient aux photos de 48 MP et aux vidéos 4K/30p nettes. Cela devrait être plus que suffisant pour la plupart des cinéastes débutants, mais si vous êtes sérieux au sujet de la vidéographie aérienne, le Nano+ (799 $) fait monter les choses d’un cran.

Un capteur plus grand de 1 / 2,8 pouces fournit des images fixes de 50 MP, avec des pixels plus gros et une large ouverture f / 1,9 promettant d’excellents résultats même en basse lumière – une zone où la plupart des drones trébuchent généralement. Le Nano+ intègre également un système de mise au point automatique combiné à détection de phase et à détection de contraste, garantissant que les prises de vue doivent toujours être nettes.

Les deux modèles bénéficient de l’intelligence du suivi du sujet, qui peut se verrouiller sur les animaux domestiques, les amis et le trafic de passage, tandis que le HDR est disponible pour faire ressortir le meilleur de n’importe quelle scène. Un temps de vol de 28 minutes se compare également bien à celui de la concurrence, tandis qu’une autonomie de 6,2 milles va bien au-delà des limites de la ligne de mire.

Seul un examen complet révélera comment l’Evo Nano se comporte en vol, mais les fiches techniques suggèrent que DJI a un rival pour une suprématie vertigineuse.