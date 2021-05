Aura Frames, des souvenirs plein les cadres

En ces temps de pandémie où chacun est éloigné de ses proches, les moments de partage – même à distance – sont plus qu’indispensables. Aura propose donc des cadres photos intelligents pour partager ses souvenirs, de n’importe où dans le monde et sans limitation de stockage.

Concrètement, le propriétaire du cadre découvre et profite des photos envoyées par tous ces proches via l’application Aura Frames. Les commandes manuelles du cadre Aura permettent de changer de photo instantanément grâce à la barre tactile située en haut du cadre.

L’écran bénéficie quant à lui des fonctionnalités liées à Intelligent Photo Pairing, un logiciel propriétaire qui associe deux photos similaires orientées portrait et les expose côte-à-côte. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, cet outil regroupe intuitivement les photos similaires, prises au même endroit ou en même temps.

Aura Frame, 149 € jusqu’au 30 mai (au lieu de 169€) Amazon, Auraframes.fr