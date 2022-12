Aura Carver, des cadres photo connectés pour vos photos préférées

Le tout nouveau Carver est la dernière nouveauté d’Aura dans sa gamme de cadres photo connectés en WiFi.

Il permet de partager et d’afficher facilement des photos et des vidéos où que l’on soit grâce à l’application Aura. Cadre haut de gamme ressemblant à une pierre taillée, le tout nouveau Carver est doté d’un écran couleur HD calibré, conçu pour afficher en haute qualité des photos et des vidéos. Le Carver rejoint la gamme complète de cadres connectés d’Aura proposant du stockage gratuit et illimité sur le cloud afin d’inviter la famille et les amis à ajouter facilement des souvenirs à un ou plusieurs cadres, où qu’ils soient. Le Carver est doté d’un écran HD 10,1 pouces 1280 x 800 actualisé, dont les couleurs et la luminosité sont calibrées individuellement et qui offre un angle de vue de 89 degrés. Le Carver affiche magnifiquement des photos en format paysage et associe intelligemment les photos en format portrait côte à côte à l’aide d’un logiciel de sélection intelligent, afin d’associer les meilleurs moments de la vie. Un haut-parleur intégré permet d’entendre le son de courtes vidéos, intégrées de manière transparente au diaporama du cadre. Carver est proposé à 159 €.

« Les moyens de partager des photos ne manquent pas. Le problème est qu’une fois partagées, elles restent sur nos appareils, dans les conversations de groupe et les fils des réseaux sociaux », a déclaré Abdur Chowdhury, cofondateur et PDG d’Aura. « Nous avons conçu les cadres Aura pour faciliter le partage et la collecte de souvenirs entre proches, puis pour exposer ces souvenirs. Le nouveau Carver arrive juste à temps pour les fêtes – c’est un cadre connecté qui rapproche les gens, quelle que soit la distance. »