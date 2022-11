Audio-Technica lance des écouteurs ATH-TWX9 dotés d’une réduction de bruit avancée

Audio-Technica annonce le lancement des écouteurs sans fil ATH-TWX9, dotés d’une technologie avancée de réduction du bruit et d’un système de stérilisation aux UV dans le boîtier de chargement. Ce nouveau modèle embarque des transducteurs haute résolution de 5,8 mm. L’ajustement serré assure également une isolation acoustique supérieure et empêche les fuites sonores.

Le 360 Reality Audio et la compatibilité avancée avec Qualcomm® Snapdragon procurent une qualité supérieure pour la musique, les vidéos et les appels. La technologie de réduction active du bruit élimine les sons indésirables et peut être personnalisée en fonction de chaque utilisateur et de l’environnement. Elle est disponible en cinq préréglages pour s’adapter à différents environnements, que ce soit à la maison, au bureau ou en voyage via l’application Audio-Technica Connect. À l’inverse, la fonction de transparence Hear-Through permet aux utilisateurs de contrôler ce qu’ils entendent d’un

simple clic sur un bouton et peut être réglée sur “Naturel” ou “Fort”, le premier se concentrant sur les voix des personnes et le second améliorant tous les sons ambiants.

Stérilisation par LED à ultraviolets

Afin d’éliminer les bactéries et les virus de la surface, chaque fois que les écouteurs sont placés dans le boîtier de chargement, un processus de stérilisation LED à ultraviolets démarre et dure 70 secondes. Des miroirs sont également utilisés pour répartir la lumière de manière uniforme pour une efficacité accrue. L’entretien quotidien des écouteurs est ainsi beaucoup plus simple et sans effort.

Pour passer des appels, le microphone à formation de faisceau garantit des performances de communication fiables et très détaillées, capturant les voix clairement, même dans les environnements bruyants. Une fonction de tonalité latérale permet également aux utilisateurs d’entendre leur propre voix pendant les appels, pour des conversations plus naturelles. Offrant 6 heures de lecture continue et jusqu’à 18h30 minutes d’utilisation prolongée avec l’étui de chargement, les ATH-TWX9 ont également un indice de protection contre les éclaboussures équivalent à IPX4.

Ces écouteurs Audio-Technica ATH-TWX9 seront disponibles pour 319 € à partir du 9 novembre 2022 sur www.audio-technica.com.