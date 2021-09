Audio-Technica ATH-S220BT ultra-léger et 60 heures d’autonomie

Demandez à n’importe qui ce qu’il attend d’écouteurs Bluetooth et la longue durée de vie de la batterie sera certainement en tête de liste. Cependant, en plus d’offrir une autonomie énorme de 60 heures, Audio-Technica semble avoir essayé de cocher toute la liste avec ses derniers ATH-S220BT dotés de haut-parleurs de 40 mm et de coussinets conçus pour un confort durable. Compte tenu de la qualité sonore habituelle d’Audio-Technica, nous nous attendons à ce qu’ils soient plus que décents.

Ce casque est extrêmement bon marché, léger (180 g), proposent Google Fast Pair, sont compatibles avec Siri et Google Assistant, ont une fonction de charge rapide et sont disponibles en blanc et noir. Oh, et ils peuvent se connecter à différents appareils simultanément et peuvent également être utilisés comme casques filaires (le câble de 1,2 m est dans la boîte et dispose d’un micro en ligne).

L’autonomie de la batterie est particulièrement impressionnante. Nous sommes habitués aux écouteurs sans fil supra et supra-auriculaires capables de fournir 30 ou 40 heures d’autonomie et cela augmente considérablement, ce qui signifie qu’ils sont maintenant au stade où ils peuvent durer toute une semaine de travail. Cette charge rapide USB-C peut vous permettre de bien vous installer si vous êtes à court de jus, avec une mise sous tension de 10 minutes vous offrant environ 3h30 d’autonomie. Les commandes des écouteurs vous permettent de contrôler les bases (volume, lecture/pause/réponse à l’appel) et d’accéder à l’assistant vocal de votre choix.