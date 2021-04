Audio Pro C10 MkII, le multiroom chic

Mélanger le nouveau avec l’ancien peut donner des résultats terriblement mauvais. Mais les choses pourraient bien être différentes avec le haut-parleur Audio Pro C10 MkII, qui combine trois plates-formes audio multiroom ainsi que la possibilité d’ajouter un lecteur CD ou une platine vinyle.

Choisissez entre Apple AirPlay 2, Google Cast ou l’offre multiroom basée sur une application Audio Pro, et la connectivité s’étend aux commandes vocales via Siri d’Apple ou l’Assistant Google. Vous pouvez vous rabattre sur Bluetooth 4.2 et il y a six boutons préréglés pour vos raccourcis des listes de lecture et des stations de radio, tandis que ceux ayant des piles des disques peuvent brancher une platine via l’entrée auxiliaire RCA à l’arrière.

En plus de personnaliser l’expérience multiroom, l’Audio Pro C10 MkII vous permet de personnaliser son apparence en retirant le capot avant en tissu maillé magnétique pour faire une déclaration avec vos cônes exposés à la vue de tous. Disponible en pré-commande, il est disponible en blanc, gris ou noir.