Au Crazy Horse, les Crazy Girls dévoilent la femme derrière l’artiste

A l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, le Crazy Horse, le célèbre cabaret parisien, met à l’honneur ses danseuses.

Quels que soient leur personnalité et leur tempérament, c’est sur cette scène mythique que leur rêve les a conduites. Elles y sont devenues des femmes accomplies et libres qui transmettent chaque soir au public la fierté d’être soi et le bonheur d’être femme.

« Sur scène, je me sens forte, galvanisée, intouchable, en total contrôle et avec l’impression que tout est possible. Je me sens aussi totalement moi-même », confie Bamby Splish-Splash, danseuse.

Du 1er au 30 avril prochain, les emblématiques Crazy Girls prendront la parole en fin de chaque spectacle, afin de dévoiler la femme derrière l’artiste. Tina Tobago, Hippy Bang-Bang, Prima Analytic, Coco Vanille… derrière ces noms chimériques et ces perruques arc-en ciel, découvrez des artistes étonnantes et des femmes charismatiques et puissantes !

Pendant tout le mois d’avril*, le Crazy Horse vous donne rendez-vous quotidiennement. Chaque jour, découvrez sur le site web et les réseaux sociaux du Crazy Horse le portrait d’une Crazy Girl. Elle y révèle son histoire, ses passions, ses challenges, sa personnalité. Chaque soir, cette même danseuse est mise à l’honneur sur scène, dans les solos magiques du spectacle Totally Crazy et, pour la première fois, lorsque le rideau tombe sur l’étincelant final du show, elle revient sur scène à la rencontre du public, pour une session de questions-réponses. Une opportunité unique de découvrir quelles personnalités attachantes et quels parcours inspirants se cachent derrière ces artistes de renommée.

D’où vient votre nom de scène ? Avez-vous le trac ? Comment se passe une audition au Crazy Horse ? Les spectateurs pourront poser les questions qui leurs brûlent les lèvres sur la vie d’une des troupes les plus iconiques du monde et découvrir enfin tout ce qu’ils ont toujours voulu savoir sur le Crazy Horse sans jamais oser le demander.

« Si les danseuses se ressemblent par moment sur scène grâce aux artifices du spectacle, dans la vie elles sont toutes différentes. Elles viennent de pays différents, de cultures différentes. Elles sont complexes et décomplexées, libres et multi-facettes. Ce sont des femmes fortes qui peuvent avoir des fragilités, choisir de les montrer ou pas. Comme nous, en somme… », explique Andrée Deissenberg, Directrice Générale Création & Marques du Crazy Horse.