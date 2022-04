ATRIA Mesh Kit 2100, une couverture Wi-Fi Mesh fiable et stable

Déployez une couverture Wi-Fi Mesh fiable et stable dans toute la maison avec l’ATRIA Mesh Kit 2100.

Strong présente son nouvel équipement Wi-Fi Mesh combinant la technologie Mesh et la norme Wi-Fi 5 MU-MIMO pour une couverture optimale de la maison avec un très haut débit : l’ATRIA Mesh Kit 2100. Cette solution répond aux besoins d’une connexion Wi-Fi stable et performante dans tout votre intérieur. Ces dernières années, les appareils connectés se multiplient au sein de la famille et les exigences en matière de débit augmentent avec le streaming de films et séries en 4K ou les jeux en ligne. Afin de vous proposer des solutions adaptées à cette évolution, Strong a conçu un nouvel équipement offrant un débit allant jusqu’à 2 100 Mbit/s avec tous les avantages du Mesh sur plus de 200 m² ! Le tout en gardant un tarif abordable sous les 100 € !

Utilisant la technologie de pointe Easy Mesh, l’ATRIA Mesh Kit 2100 offre un maximum de couverture et de performances. Compatible avec l’ensemble des routeurs et Box Internet du marché, la nouvelle solution de Strong vient remplacer votre réseau Wi-Fi actuel sans changer votre Box internet. Chaque boîtier relaie l’information pour une couverture étendue et un Wi-Fi qui vous suit partout dans la maison.

Un kit de 2 modules couvre ainsi une superficie de 200 m² et jusqu’à 600 m² avec 6 modules ! La sélection du chemin optimal de l’information et la connexion de vos appareils Wi-Fi au boîtier le plus adapté se font automatiquement. Ainsi, une fois installé, vous aurez toujours un unique réseau Wi-Fi dans toute la maison.



L’ATRIA Mesh Kit 2100 bénéficie de la puissante norme Wi-Fi 5 et de la technologie MU-MIMO Dual-band pour offrir un haut débit allant jusqu’à 2 100 Mbit/s. Le réseau Wi-Fi protégé par un cryptage WPA/ WPA2 / WPA3 pour une sécurité optimale, vous pourrez aisément ajouter vos appareils via le bouton “Connect&Secure” WPS disponible sur chaque module. Ils sont également équipés de ports LAN Gigabit pour connecter PC filaire, télévision et consoles de jeu où qu’ils soient dans l’habitat. L’installation d’un réseau Mesh ATRIA 2100 se fait très simplement et en quelques minutes facilité par l’application ATRIA Mesh de Strong. L’application ATRIA vous permet également de gérer votre réseau Wi-Fi Mesh à partir de n’importe quel smartphone ou iPhone de manière totalement intuitive.