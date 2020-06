Asus ZenBook 13 et 14, la minceur, mais avec de nombreux ports

Asus a dévoilé une toute nouvelle gamme ZenBook, avec les ordinateurs portables 13,3 pouces et 14 pouces les plus minces du monde. Mesurant 13,9 mm d’épaisseur, les ZenBook 13 et 14 sont la définition même de l’ultra-portable. Pourtant, malgré leur ligne élancée, ces deux modèles embarquent ports HDMI et USB type A, deux ports Thunderbolt 3 USB-C à haute vitesse et un lecteur de carte SD mobile.

Selon Asus, aucun autre modèle dans cette gamme de taille n’offre tous ces ports dans une conception aussi mince. Ce duo dispose également des derniers processeurs Intel Core de 10e génération, jusqu’à 32 Go de RAM haute vitesse, de la prise en charge du WiFi 6, avec jusqu’à 2 To de PCIe Stockage SSD, des écrans NanoEdge avec des bordures ultra-minces et une batterie pouvant tenir 22 heures. Qui dit mieux ?