Asus ZenBeam Latte L1, un projecteur portable façon tasse à café

L’Asus ZenBeam Latte L1 est un projecteur portable en forme de tasse. Grâce à sa petite taille, le Latte peut être installé dans toute la maison en un clin d’œil, permettant aux utilisateurs de transformer n’importe quelle pièce en cinéma, à tout moment. Côté technologie, l’appareil cylindrique offre trois heures d’autonomie avec une seule charge, projette des images 300 lumens LED avec une portée de projection de 40 à 120 pouces.

Faire en sorte que vos films et vos émissions soient diffusés hors du projecteur est aussi simple que de connecter votre téléphone mobile via la mise en miroir sans fil, bien qu’il prenne également en charge une large gamme d’applications de streaming. Il n’y a pas non plus besoin d’un haut-parleur séparé, car le Latte contient une solution Harman Kardon de 10 watts qui sert également de boombox portable.

Ce ZenBeam Latte L1 devrait être commercialisé aux États-Unis cet été. Il n’y a pas d’info sur les prix pour le moment, mais attendez-vous à ce que cela coûte un peu plus cher qu’un Frappuccino.