Asus ROG Zephyrus M16 16:10, faites vos jeux

Ce portable de jeu ultra-puissant a un rapport hauteur / largeur atypique. Les PC portables de jeu puissants sont de toutes sortes de formes et de tailles. Mais même ainsi, en voici un peu commun : le tout nouveau Asus ROG Zephyrus M16 a un écran 16:10, qui est un peu plus grand que le rapport hauteur / largeur moyen de votre ordinateur portable. Cela pourrait en faire un ordinateur portable hybride plus idéal: celui que vous pouvez utiliser pour la productivité ou les besoins créatifs d’une part, et les jeux sérieux en déplacement d’autre part.

Il s’agit également d’un panneau WQHD 16 pouces d’une netteté éblouissante avec un taux de rafraîchissement soyeux de 165 Hz, en plus de l’emballer avec des processeurs Intel Core de 11e génération et jusqu’à un GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 à l’intérieur. En d’autres termes, il s’agit certainement d’un monstre sur lequel vous pouvez lancer à peu près n’importe quel jeu ou application. Même si nous sommes sûrs que ce ne sera pas bon marché non plus. Il n’ya pas encore de mot sur le prix, mais il devrait débarquer d’ici la fin de ce trimestre.