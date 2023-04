Asus ROG s’associe à Acronym pour un PC portable en édition limitée

Le puissant ordinateur portable de jeu alimenté par Intel i9 de ROG fait peau neuve.

ROG d’Asus et la marque de design Acronym se sont associés pour créer un ordinateur portable de jeu hybride en édition spéciale. Ce gadget apporte un aspect plus artistique à la puissance contenue dans la machine. Il s’agit de la deuxième collaboration entre les marques, après le succès du ROG Zephyrus G14 de 2020. Surnommé le ROG Flow Z13-ACRNM RMT02, ce nouvel hybride est plus que prêt à jouer grâce au processeur Intel i9 à l’intérieur.

La caractéristique la plus accrocheuse de cet ordinateur portable est sans doute sa conception de boîtier externe. Vous trouverez de l’aluminium usiné sur mesure, avec des motifs métalliques gravés. Les marques estiment que ce châssis renforcé apporte une rigidité et une protection supplémentaires à l’appareil. Curieusement, le panneau arrière fournit également un mécanisme pour vous permettre d’attacher une sangle. Avec la sangle attachée, vous pouvez porter l’ordinateur portable par-dessus votre veste. Points bonus si la veste est Acronym. C’est un design qui ne semblerait pas déplacé dans The Matrix.

La conception s’étend également à l’intérieur de l’ordinateur portable. Étant donné que le nouvel ordinateur portable ROG est une machine hybride, vous devrez déplier le clavier lorsque vous souhaitez passer à la vieille école. Ledit clavier est effronté avec les couleurs et la marque d’Acronym. Vous le remarquerez particulièrement sur les touches de jeu en surbrillance – une touche agréable pour les habitués du jeu.

Design mis à part, le ROG Flow Z13 est un hybride de jeu des plus performants. Comme nous l’avons mentionné, il fonctionne sur un chipset Intel Core i9 pour fournir beaucoup de puissance. Ceci est soutenu par un assez important 32 Go de RAM, une carte graphique GeForce RTX série 40 et un disque dur de 1 To. Revenez à l’écran et vous trouverez un écran de 13,4 pouces avec une prise en charge DCI-P3 complète et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. On ne sait pas quelle est la taille de la batterie ici, nous devrons donc attendre de plus amples informations.

Envie de brancher un ordinateur portable de jeu hybride à vos vêtements ? Le ROG Flow Z13-ACRNM RMT02 sera disponible directement chez Asus à partir du 3 avril. Le prix n’est pas connu pour l’instant.