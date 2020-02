ASUS Republic of Gamers s’unit à Google Stadia

ASUS Republic of Gamers annonce sa collaboration avec Google Stadia pour optimiser l’écosystème gaming mobile du ROG Phone. Le ROG Phone fait partie des tous premiers smartphones à bénéficier d’une collaboration avec la nouvelle plateforme de jeu Google Stadia. Compatible aujourd’hui avec les modèles ROG Phone et ROG Phone II, Google Stadia sera ensuite directement préinstallée sur la prochaine génération de ROG Phone, dont le lancement est prévu en 2020

ASUS Republic of Gamers (ROG) a dévoilé son partenariat avec Google Stadia, la toute nouvelle plateforme de Cloud Gaming. Avec Stadia et via le Wi-Fi, les utilisateurs ont la possibilité de jouer en ligne sur les ROG Phone de 1ère génération et ROG Phone II à tous les derniers titres du moment sans avoir à les télécharger au préalable. La future génération de ROG Phone qui sera lancée en 2020 offrira également cette possibilité.

La plateforme Google Stadia supporte les jeux en 60 im/s dans des résolutions allant jusqu’à la 4K Ultra HD, et prend en charge les technologies de son surround 5.1 et HDR. Par conséquent elle est parfaitement compatible avec la puissance des caractéristiques techniques du ROG Phone. Google Stadia sera préinstallée sur chaque nouvelle génération de ROG Phone, notamment en France.