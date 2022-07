ASUS Republic of Gamers dévoile sa nouvelle série ROG Phone

ASUS Republic of Gamers (ROG) a présenté sa nouvelle série de smartphone gaming ROG Phone lors d’un évènement de lancement virtuel For Those Who Dare avec deux modèles ROG Phone 6 et ROG Phone 6 Pro, ainsi que de nouveaux modèles d’écouteurs gaming True Wireless de la série ROG Cetra et de casques gaming ROG Delta, plus une collection d’accessoires dédiés au ROG Phone 6.

La nouvelle série ROG Phone 6 comprend le ROG Phone 6 et le ROG Phone 6 Pro : les ROG Phones les plus puissants jamais conçus. Ils sont alimentés par la dernière plateforme mobile phare Snapdragon® 8+ Gen 1 qui offre des fréquences d’horloge de processeur allant jusqu’à 3,2 GHz , jusqu’à 18 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 512 Go de stockage. Le système de refroidissement GameCool 6 mis à niveau est doté d’une nouvelle technologie de refroidissement du processeur à 360° qui permet d’obtenir des performances durables maximales. La batterie d’une capacité monstre de 6000 mAh offre une autonomie prolongée pour de longues sessions de jeu. Les visuels impressionnants sont délivrés par un écran Samsung AMOLED HDR10+ de 6,78 pouces qui utilise la technologie exclusive ROG Tuning pour atteindre un taux de rafraîchissement incroyable de 165 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz le plus élevé du marché et une latence tactile ultra-faible de 23 ms, véritable performance mondiale. La nouvelle série est assortie d’une gamme complète d’accessoires exclusifs dédiés au ROG Phone 6, notamment le nouveau ventilateur AeroActive Cooler 6 et la protection d’écran en verre du ROG Phone 6.

Pour une expérience de jeu totalement immersive sur le ROG Phone 6, plusieurs paires d’écouteurs gaming ont également été présentées, notamment le nouveau modèle ROG Cetra True Wireless Pro bi-mode avec et sans fil, doté d’un convertisseur numérique-analogique ESS Quad et d’un microphone antibruit AI, et le ROG Cetra True Wireless pour un son gaming à faible latence. Pour un son détaillé et fidèle, le ROG Delta S Wireless, le premier casque gaming sans fil bi-mode de ROG, et le casque gaming pesant seulement 270 grammes ROG Delta S Core sont exposés.

La série ROG Phone 6 est alimentée par la toute dernière plateforme mobile Snapdragon 8+ Gen 1, qui procure des améliorations optimales en matière de puissance et de performances pour une stimulation ultime de toutes les expériences sur l’appareil. La Snapdragon 8+ Gen 1 offre une jouabilité accrue grâce à l’ensemble des fonctions Snapdragon Elite Gaming® et au GPU Qualcomm® Adreno™ amélioré, ce qui se traduit par une amélioration des performances de plus de 50 % par rapport à la Snapdragon 888 qui équipait le ROG Phone 5. L’appareil est doté d’une mémoire vive LPDDR5 jusqu’à 18 Go et d’une capacité de stockage pouvant atteindre 512 Go, pour une expérience de jeu des plus fiables et stables.

Le système thermique GameCool 6 actualisé comprend une technologie de refroidissement du CPU à 360°, une chambre à vapeur 30% plus grande et des feuilles de graphite 85% plus grandes , ainsi qu’une conception centrée sur le CPU pour augmenter la dissipation de la chaleur issue du cœur. Associé au nouveau gestionnaire de performances d’Armoury Crate, le ROG Phone 6 permet aux joueurs de régler les paramètres de performances pour différents jeux, ce qui leur donne un avantage concurrentiel dans tous les scénarios.

Pour des visuels de jeu ultra-fluides et ultra-réactifs, la série ROG Phone 6 est équipée d’un écran AMOLED HDR10+ de 6,78 pouces à taux de rafraichissement de 165 Hz, au taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, et à la latence tactile ultra-faible de 23 ms. Cet écran époustouflant peut être réglé sur 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz ou 165 Hz pour une expérience de jeu inégalée. Les superbes images sont mises au point en collaboration avec la société Pixelworks®, leader dans le domaine du traitement d’image, pour une précision des couleurs inédite.

Pour des possibilités de contrôle encore plus avancées, les gâchettes tactiles de contrôles AirTrigger situées sur les côtés du smartphone ont été considérablement améliorées dans leur 6ème mouture. Les capteurs à ultrasons prennent entièrement en charge divers gestes, y compris de nouvelles fonctions telles que la double action, la pression et le soulèvement, outre la visée par gyroscope.

Le système audio GameFX du ROG Phone 6 comprend des haut-parleurs doubles symétriques à sept aimants qui tirent vers l’avant pour des effets sonores stéréo vraiment équilibrés. On compte également une prise casque de 3,5 mm très pratique. Le son a été optimisé en collaboration avec le spécialiste Suédois de l’audio Dirac, faisant du ROG Phone 6 un téléphone gaming à la qualité audio vraiment impressionnante. Le ROG Phone 6 est doté de la solution audio spatiale Dirac Virtuo™, qui utilise des algorithmes brevetés pour permettre un son stéréo immersif à partir des haut-parleurs intégrés du smartphone tout en améliorant la qualité sonore globale des haut-parleurs. La technologie Snapdragon Sound™ du ROG Phone 6 assure un traitement à très faible latence pour des jeux sans décalage et un streaming musical sans perte, afin que les joueurs puissent entendre chaque détail de leur musique exactement comme l’artiste l’a prévu.

La batterie monstre de 6000 mAh est dotée de fonctions avancées d’entretien pour de meilleures performances et une durée de vie prolongée, tandis qu’un adaptateur HyperCharge de 65 watts permet une charge rapide.

La série ROG Phone 6 est désormais équipée d’un système à trois appareils photo comprenant un appareil photo principal grand angle Sony IMX766 de 50 MP avec une qualité d’image améliorée et un traitement HDR, un second appareil photo ultra-large de 13 MP et un appareil photo macro. Les fonctions logicielles améliorées comprennent le mode vidéo HDR10+ et une caméra frontale de 12 MP pour des selfies de groupe de haute qualité et des vidéos en direct.

Equipé d’un éclairage Aura RGB au dos, le ROG Phone 6 est disponible en deux coloris Phantom Black (noir) et Storm White (blanc) et sous deux modèles : une version 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage, et une version 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage. Le ROG Phone 6 Pro est disponible exclusivement en Storm White (blanc) et dispose d’un mini-écran couleur ROG Vision à l’arrière, de 18 Go de mémoire RAM LPDDR5 et de 512 Go de stockage.

Une gamme d’écouteurs sans fil et filaires a également été présentée, avec des nouveautés et des produis déjà sortis. Les écouteurs gaming ROG Cetra True Wireless Pro et ROG Cetra True Wireless offrent un son remarquable et des connexions à faible latence.

La série ROG Cetra comprend également le ROG Cetra True Wireless, un modèle purement sans fil doté d’un mode Gaming pour un son sans fil à faible latence qui offre une meilleure synchronisation avec les images à l’écran.

Le tout nouveau ROG Delta S Wireless est le premier casque de jeu sans fil bi-mode de ROG. Il peut être utilisé en mode 2,4 GHz ou Bluetooth® pour une flexibilité maximale lors de la connexion d’appareils. Les microphones dissimulés AI Beamforming avec AI Noise Cancelation assurent une captation impeccable de la voix et réduisent le bruit de fond jusqu’à 95% pour une communication claire dans les jeux, offrant ainsi confort et style sans compromettre la qualité de la communication.

La gamme ROG Delta comprend enfin le nouveau ROG Delta S Core, un casque léger de 270 grammes conçu pour un confort extrême. L’écosystème d’accessoires modulables permet aux joueurs d’optimiser leur expérience de jeu sur la série ROG Phone 6. Les accessoires comprennent le ventilateur AeroActive 6, la manette de jeu ROG Kunai 3 pour le ROG Phone 6, la protection d’écran en verre du ROG Phone 6, des coques et bien plus encore. L’AeroActive Cooler 6 à clipser est doté d’un refroidisseur thermoélectrique alimenté par l’IA et d’un ventilateur qui fournit un flux d’air de refroidissement accru directement sur les points chauds de la couverture arrière du ROG Phone 6. Résultat : il peut abaisser la température de surface jusqu’à 25°C, ce qui est impressionnant . L’AeroActive Cooler 6 ajoute également quatre boutons physiques supplémentaires pour permettre une véritable expérience de contrôle de type console.

• ROG Phone 6 équipé de 12 Go RAM / 256 Go stockage : 1029 €, disponible fin juillet 2022.

• ROG Phone 6 équipé de 16 Go RAM / 512 Go stockage : 1149 €, disponible fin juillet 2022.

• ROG Phone 6 Pro équipé de 18 Go RAM / 512 Go ROM est au prix public indicatif de 1329 €, disponible à la vente à la mi-août.

• Ventilateur AeroAactive Cooler 6 : 89 €.

• ROG Kunai 3 : 119 €.

• ROG Clip : 29 €.

• Coque de protection Devil’s Case : 39 €.

• Ecran de protection : 29 €.

• ROG Delta S Wireless : 199,99 €.

• ROG Cetra True Wireless : 129,99 €.

• ROG Cetra True Wireless Pro : 259.99 €.

• ROG Delta S Core : 109,99 €.