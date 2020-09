ASUS présente ses ZenFone 7 avec module Flip Camera

Voici tout simplement les smartphones les plus puissants de l’histoire des ZenFone… La série ZenFone 7 offre d’abord une expérience visuelle immersive grâce à son écran AMOLED sans bord. Ce dernier mesure 6,67” et supporte la technologie NanoEdge pour un affichage sans bord, une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Les ZenFone 7 Pro et ZenFone 7 sont équipés du module Flip Camera avec triple caméra à l’avant et à l’arrière, qui inclut un capteur principal grand angle Sony IMX686 de 64 MP, un capteur ultra grand angle Sony IMX363 ainsi qu’un téléobjectif. Le ZenFone 7 Pro est équipé d’un processeur Qualcomm SnapdragonTM 865 Plus 5G. Sa batterie longue durée de 5 000 mAh fournit jusqu’à 48 heures d’utilisation sans interruption tandis que la technologie Qualcomm Quick ChargeTM offre des vitesses fulgurantes pour le chargement. Le ZenFone 7 intègre quant à lui un processeur Qualcomm Snapdragon 865 5G avec une mémoire LPDDR5 jusqu’à 8 Go et une mémoire ROM Flash UFS 3.1 jusqu’à 128 Go.

Les Zenfone 7 et Zenfone 7 Pro offrent une expérience vidéo comme nulle autre sur smartphone. Leur caméra grand angle permet des enregistrements vidéo 8K / 30 fps via la stabilisation électronique de l’image tandis que la caméra ultra grand angle offre des enregistrements en 4K / 60 fps afin que les utilisateurs immortalisent chaque instant avec un niveau de détails épatant. Cette nouvelle génération de smartphones propose de nouvelles fonctionnalités vidéo telles que l’HyperSteady, Free Zoom et Pro Video pour un rendu professionnel. Avec leurs trois microphones, les ZenFone 7 enregistrent un son de qualité qui peut également être optimisé à l’aide de diverses fonctionnalités telles que Wind Filter, Mic Focus et la fonction Acoustic Focus capable de se concentrer ou d’isoler les sons émis par les objets sélectionnés.

Leur batterie titanesque de 5000 mAh offre jusqu’à deux jours d’autonomie ininterrompue et supporte la technologie Quick Charge pour un rechargement rapide. En conditions optimales, le chargement du téléphone s’effectue en 34 minutes pour 60%, et en 93 minutes pour 100% grâce à son chargeur 30W

Les ASUS ZenFone 7 et ZenFone 7 Pro seront disponibles à partir du 10 septembre en France, respectivement pour 699 € et 799 €.