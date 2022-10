ASUS dévoile son premier chromebook dédié au cloud gaming

La nouvelle ère du cloud gaming arrive, accompagnée d’un écran 144 Hz, d’un clavier anti-ghosting, du WiFi 6 et d’un accès aux derniers jeux PC

ASUS annonce aujourd’hui le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip, présentant une esthétique remarquable et des composants puissants pour un cloud gaming non-stop. Il offre un écran Full HD 144 Hz immersif, un clavier anti-ghosting précis ainsi que la technologie WiFi 6 ultra-rapide. L’ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip sera vendu en France à partir du 1er trimestre 2023 à partir de 799 €.

Le design frais et vibrant présente un aspect dynamique, unique et audacieux, à la fois élégant et durable, avec des touches ZQSD exclusives aux couleurs vives pour donner du style au gaming en ligne. Associé à l’accès aux principaux services de cloud-gaming, notamment NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming (Beta) et Amazon Luna, le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip est prêt à dynamiser ce public enthousiaste — paré pour de toutes nouvelles aventures gaming. Le divertissement est assuré par un processeur pouvant aller jusqu’au Intel Core i7 de 11e génération, 16 Go de mémoire et un système audio Harman Kardon immersif.

La prise en charge de Google Play et du navigateur Web Chrome permet aux utilisateurs de rester synchronisés avec leurs applications préférées pour la productivité, la communication, le divertissement et bien plus encore, pour passer au niveau supérieur en matière de travail et de loisirs.

Les jeux et les divertissements de qualité reposent sur l’immersion, ce qui exige des images nettes et fluides. C’est pourquoi le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip est doté d’un écran Full HD 144 Hz à taux de rafraîchissement élevé, qui permet d’obtenir des images vives et fidèles à la réalité, sans flou ni décalage, afin de plonger les joueurs dans leurs univers. Il est également doté d’une dalle NanoEdge sur trois côtés permettant de maximiser la surface d’affichage et le rapport écran/appareil, ce qui permet au joueur ou au spectateur de se plonger davantage dans le monde virtuel ou le cinéma.

L’esthétique étonnante du ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip se poursuit sous le capot. Les touches ZQSD à la couleur orange saisissante permettent un gameplay rapide et intuitif dans les jeux basés sur le cloud. Le clavier anti-ghosting assure quant à lui une saisie rapide et précise de plusieurs touches pour créer un avantage décisif, en veillant à ce que le tour ou le tir crucial ne soit pas manqué. Ce clavier est également de grande taille et rétroéclairé, et le repose-poignets est doté d’une texture velours-obsidienne soyeuse pour un confort accru lors des sessions de jeu prolongées.

Grâce à la technologie WiFi 6, le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip offre des débits rapides allant jusqu’à 2,4 Gb/s, pour une diffusion fluide des vidéos et des jeux en ligne. Sa connectivité haut de gamme est renforcée par ASUS WiFi Master Premium pour ChromeOS, qui garantit une vitesse, une stabilité et une portée supérieures et permet de rester connecté partout.

De nombreux détails contribuent à élever le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip au-dessus de la norme, notamment un son clair, expressif et immersif optimisé par Harman Kardon, et un port HDMI 2.0 pour permettre la connexion d’un écran 4K externe, idéal pour des visuels de cloud gaming de nouvelle génération très détaillés.

Le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip offre la liberté du cloud-gaming via un abonnement de trois mois à la plateforme de jeu NVIDIA GeForce NOW, le niveau de performance le plus élevé et Amazon Luna+. Cet avantage permet aux utilisateurs d’accéder instantanément à plus de 1000 jeux tels que Dying Light 2 Stay Human, Cyberpunk 2077, Destiny 2 : The Witch Queen et plus encore — pas d’installation, pas de téléchargement, pas de problème ! De plus, grâce au bouton « Everything », quelques clics séparent le joueur de son jeu préféré. Pour que les utilisateurs soient en mesure d’entrer dans le jeu dès le début, le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip offre encore plus. NVIDIA GeForce NOW permet de diffuser plus de 1 400 jeux en streaming, dont plus de 100 jeux free-to-play.

Équipé d’un processeur jusqu’au Intel Core i7 de 11e génération et de 16 Go de mémoire, le Chromebook Vibe CX55 Flip d’ASUS offre des performances et une réactivité qui permettent aux utilisateurs de disposer de l’appareil idéal pour la productivité, les jeux sans lag et les loisirs.

L’accès facile à Google Workspace et à d’autres applications de productivité sur Google Play, sans oublier une vaste bibliothèque d’outils de loisirs et de jeux, permet à l’utilisateur de mener à bien ses projets ou de se détendre. Un disque dur SSD PCI Express® pouvant atteindre 512 Go améliore encore les performances pour la productivité et les loisirs, et offre un espace de stockage important pour les applications et les données. Le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip fonctionne jusqu’à 10 heures sur une seule charge, ce qui permet de travailler ou de jouer tout au long de la journée, même en déplacement.

Le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip arbore un capot en alliage d’aluminium gris minéral et un design entièrement noir à l’intérieur. En revanche, les touches ZQSD colorées, d’un orange saisissant, apportent une touche d’originalité au cloud-gaming.

La charnière ErgoLift à 360° du ASUS Chromebook Vibe CX55 ajuste et sécurise le maintien ferme de l’écran, quel que soit l’angle. Cette innovante charnière possède un mécanisme à double action qui soulève et incline le clavier dans une position de frappe idéale lorsque l’écran est ouvert en mode PC. De plus, cette position surélevée créé un espace supplémentaire sous le châssis pour améliorer le volume du son et faire entrer davantage d’air frais par les ouvertures d’aération dédiées, juste ce qu’il faut pour garder les composants internes plus frais pour les sessions de jeu prolongées. Il en va de même lorsque le ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip est utilisé en mode tente, ce qui donne à l’utilisateur la liberté d’élever l’écran jusqu’à l’angle parfait pour jouer ou regarder en streaming.