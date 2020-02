ASUS commercialise sur son e-shop 6 accessoires du ROG Phone II dans une valise spéciale

ASUS Republic of Gamers annonce la commercialisation européenne d’un super pack d’accessoires du ROG Phone II sur son espace de vente en ligne. Le super pack intègre tous les accessoires du ROG Phone II, qui jusqu’à présent étaient mis en vente individuellement, au sein d’une valise spéciale aux couleurs de la marque ROG.

Ce super pack est composé des accessoires suivants :

• ASUS ROG KUNAI: manettes de jeu désignées pour donner une meilleure ergonomie et un confort inégalé pour prendre l’avantage sur les adversaires.

• ASUS TWINVIEW DOCK II : second écran pour afficher plus de contenu pour les jeux optimisés ou bien permet de faire du multi-tâche.

• ASUS WIGIG® DISPLAY DOC : dock assurant une connexion sans fil entre le smartphone et la télévision pour un rendu de qualité cinématographique, proche de celui d’une console de jeu vidéo !

• ASUS MOBILE DESKTOP DOCK : accessoire pour connecter un clavier, une souris et un moniteur LCD ou bien une TV.

• ASUS BUMPER LIGHTING CASE : coque de protection illuminant le dos de la coque pour afficher fièrement l’appartenance à la communauté Republic Of Gamers.

• ASUS PROFESSIONAL DOCK : sacoche avec poches intérieures pour emporter partout le ROG Phone II et ses accessoires.

Cette valise est déjà disponible au prix de 899 € sur l’espace de vente en ligne ASUS