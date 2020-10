Astro Gaming A03, des écouteurs pour console et smartphone

Astro Gaming présente aujourd’hui la dernière nouveauté de sa gamme de produits audio primés, les écouteurs intra-auriculaires A03, à 49,99 €. « Les joueurs veulent un moyen pratique de profiter d’un son de qualité professionnelle n’importe où sans l’encombrement et le poids des casques audio traditionnels, déclare Aron Drayer, Vice-Président Marketing chez Aasrto Gaming. « Les nouveaux écouteurs intra-auriculaires A03 complète notre gamme avec une solution à prix compétitif conçue pour offrir qualité sonore, confort et style. »

Spécialement conçus pour le jeu sur mobile et consoles, les A03 diffèrent des écouteurs traditionnels grâce aux deux drivers séparés dans chaque oreillette. L’un est dédié aux graves tandis que l’autre est dédié aux mediums et aux aigus. Cette architecture offre une expérience audio puissante avec un paysage sonore riche, révélant chaque détail des environnements de jeu et séparant clairement le chat vocal.

Ces écouteurs intra-auriculaires A03 ont une compatibilité filaire avec les consoles Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, ainsi qu’avec les PC, les appareils mobiles, les tablettes et le Astro MixAmp Pro TR. Il est conçu pour s’adapter confortablement et comprend trois tailles d’embouts en silicone souple. Le boîtier en aluminium robuste et les câbles plats sans nœud garantissent fiabilité, durabilité et aspect de qualité supérieure.

Pour plus de connectivité, les A03 disposent d’un micro contrôlable de haute qualité et de commandes audio intégrées. Ils sont livrés avec leur propre pochette de transport souple, pour les garder intacts et en sûreté.