Astell&Kern SP2000T l’audiophilie à emporter

Rien de tel que la chaleur sonore vintage d’un ampli à lampes. Le problème, c’est qu’il est un peu difficile d’en ranger un dans votre sacoche. Voici le SP2000T d’Astell&Kern : s’appuyant sur la configuration d’ampli opérationnel du SP2000, ce lecteur premium mis à jour emballe un KORG Nutube à double triode dans un châssis en aluminium élégant. Cela signifie que vous pouvez choisir entre une clarté haute résolution, des vibrations analogiques ou un hybride des deux, le tout dans un appareil audio suffisamment compact pour vous accompagner dans vos déplacements.

La connectivité est gérée par du Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5.0 (soutenu par la prise en charge de 24 bits aptX HD et LDAC), tandis que les ports de sortie 2,5 mm, 3,5 mm et 4,4 mm signifient que vous ne devriez pas avoir de problème pour vous brancher. Ajoutez à cela une nouvelle configuration quad-DAC (deux par canal), ainsi que l’intelligence du gain de relecture pour un volume de lecture uniforme, et le SP2000T en fait presque assez pour justifier son prix d’environ 2000 euros. Ou presque.