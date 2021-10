Astell&Kern AK Zero1, des écouteurs intra-auriculaires

Les autobus. Le golf. L’installation de l’imprimante. Dans la plupart des cas, un seul pilote suffit. Deux pourraient causer des problèmes. Et trois entraîneront un conflit qui mettra votre jet d’encre en surmultipliée. Mais pas pour Astell&Kern : ses derniers écouteurs angulaires disposent d’un trio de drivers différents pour offrir un son sans précédent. Les doubles armatures équilibrées utilisent des bobines personnalisées pour fournir des voix cristallines, tandis qu’un seul pilote dynamique de 5,6 mm traite les choses profondes. Le combo est complété par une panoplie normalement réservée aux casques haut de gamme et réputée pour ses hautes fréquences réactives et sans distorsion. A&K a magistralement rendu la technologie suffisamment petite pour se faufiler dans des chambres acoustiques imprimées en 3D à l’intérieur du boîtier en aluminium usiné de chaque AK Zero1. Aligné avec précision et associé à des câbles argentés (avec une option de 4,4 mm disponible pour les audiophiles attachés aux connecteurs MMCX), le résultat de ce travail d’équipe acoustique devrait être une expérience sonore vraiment unique. Comme vous vous en doutez, ce n’est pas donné : environ 700 €.