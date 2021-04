Associez votre Nintendo Switch à votre mini imprimante Instax

Et si vous faisiez marcher ensemble votre console de jeu Nintendo Switch et l’imprimante pour smartphone instax mini Link ?

La nouvelle application pour smartphone Link permet de produire des photos à partir de l’imaginaire ludique de la Nintendo Switch. Immortalisez les moments forts de vos parties au traver des captures d’écran, telles que les célébrations dans Animal Crossing: New Horizons, le franchissement d’une étape dans Super Mario, les meilleurs clichés des personnages et les rencontres avec des personnages rares dans New Pokémon Snap.

Grâce à l’appli dédiée pour smartphone, la Link imprime en instax les images de la Nintendo Switch. Les fans pourront profiter plus intimement de l’univers du jeu et de ses personnages en commençant une collection ou en décorant leur chambre avec des instax de ces moments forts. D’une simple lecture d’un QR code affiché sur la Nintendo Switch, l’appli pour smartphone instax mini Link pour Nintendo Switch lance l’impression des captures d’écran (images fixes ou vidéos) issues des jeux de la Nintendo Switch.

L’app sortira le 30 avril 2021, le jour même du lancement du nouveau jeu New Pokémon Snap pour la Nintendo Switch.