Assassin’s Creed Valhalla : savourez le premier trailer et précommandez le jeu

Devenez un viking, avec le prochain jeu Assassin’s CreedValhalla d’Ubisoft. Son premier trailer cinématique a été dévoilé, mettant en scène un chef viking et ses hommes en drakkar envahissant et pillant les côtes anglaises. Un jeu attendu pour la fin de cette année sur PC, Google Stadia, Xbox One, Xbox Series X que PS4 et PS5. Assassin’s Creed Valhalla a été développé par Ubisoft Montréal, avec le soutien de 14 autres studios à travers le monde.

Ubisoft a en même temps lancé les précommandes d’Assassin’s Creed Valhalla sur le magasin en ligne. L’édition standard sera à 59,99 €. L’édition Gold à 99,99 € inclut le Season Pass du jeu. Une édition Ultimate sera à 109,99 € au lieu de 119,99 € et incluera le Season Pass du jeu ainsi qu’un pack Ultimate avec des skins spécifiques bonus.

Enfin, une édition collector à 199,99 € exclusivement proposée sur l’Ubisoft Store contient le Season Pass, le pack Ultimate et des objets collecter. Toute précommande vous donne droit à une mission exclusive, La Voie du Berserker.