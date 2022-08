Artonic, le Tonic français de l’été

Connaissez-vous Artonic, la première gamme premium de tonics, soda, Ginger Ale & Ginger Beer entièrement naturelle certifiée biologique et produite en France ?

­

L’objectif de l’équipe Artonic est de créer des mixers haut de gamme, produits localement dans la région de Cognac, où l’excellence du savoir-faire relatif à la production des spiritueux est devenue depuis des siècles, la référence mondiale. Artonic, c’est une gamme qui exprime pleinement le savoir-faire de la région et qui respectent les spiritueux qui font la renommée de ce terroir.

Les mixers Artonic sont soigneusement conçus pour mettre en valeur les caractéristiques gustatives des spiritueux, permettant ainsi de laisser s’exprimer leur singularité et leur subtilité. Dans cet optique, Artonic a créé des mixers aussi purs et aboutis que des spiritueux supers premiums, avec une démarche qualitative poussée en optant pour une certification biologique, une sélection d’arômes naturels, non artificiel, sans édulcorants ou conservateurs.



­

La gamme ARTONIC est composée de six références :

• INDIAN TONIC WATER : EAU TONIQUE : Une version classique raffinée à la quinine naturelle soulignée par des notes d’orange amère du Brésil et de rose de Turquie.

• CUCUMBER TONIC WATER : Un twist surprenant et très rafraîchissant aux arômes naturels de quinine, de concombre, d’orange d’Espagne et de gingembre de Chine.

• LEMON LAVENDER TONIC WATER : Le mariage parfait entre la quinine naturelle, le citron jaune d’Espagne et le citron vert de Cuba, sublimé par l’élégance de la lavande des Alpes françaises.

• LEMONGRASS SODA : Un assemblage citronnelle, basilic de Gênes et gingembre de Chine, en toute légèreté et subtilité.

• GINGER ALE : Élégant, complexe et d’une originalité marquée par des notes de romarin et d’infusion de chêne français.

• GINGER BEER : Audacieusement épicé et élaboré à partir de deux variétés de gingembre et rehaussé par de la cardamome verte.

­

­Artonic, 2,20 € (20 cl) – 4,50 € (50 cl)