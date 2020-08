Artemis, entre station de charge sans fil et lampe tactile élégante

Quiconque ayant plus de 20 ans ressent l’attrait de la lumière. L’envie inéluctable de remplir sa maison de balises brillantes de toutes formes et tailles, de l’humble lampe de bureau à l’imposante Skurup – « grande lampe en plastique » en langage IKEA.

La marque britannique de technologie Groov-e veut quant à elle aider les propriétaires à assouvir cette faim mystique avec l’Artemis, une station de charge sans fil élégante de 5 W faisant également office de lampe LED tactile. Conplément parfait pour ce délicieux bureau, table de chevet ou table basse que vous venez d’acheter, l’Artemis dispose d’une barre lumineuse sensible au toucher qui utilise des LED à économie d’énergie longue durée pour fournir trois réglages de luminosité classiques (faible, moyen, et haut). Cela ne fait pas grand-chose au-delà de cela, mais si vous recherchez une lampe à chargeur qui ait du panache, voilà une candidate idéal.